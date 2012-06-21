У Синельниківському районі Дніпропетровської області 120 тисяч гектарів орних земель. Частина з них простяглася на 40 кілометрів вздовж річки Дніпро. Та немає жодного річкового термінала, звідки аграрії могли б відвантажувати зібране з цих полів зерно. Але незабаром ситуація зміниться на краще. Місцеві фермери вирішили побудувати у селі Запорожець Синельниківського району потужний зерновий річковий елеватор.
Гуртом вони вкладають у цей проект понад 3 мільйони доларів (78 мільйонів гривень). Уже цієї осені мають розпочати підготовку фундаменту під елеваторний комплекс. Будівництво і введення об’єкта в експлуатацію заплановано на 2018-й. Щодобово нове сучасне зерносховище зможе приймати 20 вантажівок із зерном. Загалом елеватор вміщуватиме його до 17 тисяч тонн, і вже наступного року із Синельниківщини планують експортувати в Європу майже 50 тисяч тонн зерна.
«Важливо, що новий елеватор будують підприємці області. Це означає, що податки залишаються на місцях, створюються нові робочі місця. Позиція Дніпропетровської ОДА — не заважати бізнесу, а підтримувати його й створювати комфортні умови для розвитку. Попри близькість Дніпропетровщини до зони АТО, регіон розвивається, сюди заходять інвестиції», — підкреслив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик.
Він звернув увагу, що завдяки елеватору з перевалкою на річковий транспорт у Синельниківському районі великі вантажні фури із сільгосппродукцією не їздитимуть у порти дорогами через усю область.
За словами одного з інвесторів фермера Володимира Роя, новий елеватор дасть змогу не лише транспортувати зерно річкою, а й працювати із замовниками напряму, без сільгосптрейдерів.
«Ми вирощуємо 300 тисяч тонн пшениці, ячменю, кукурудзи, 100 тисяч тонн соняшнику. Щоб експортувати продукцію без посередників, виробники Синельниківщини вирішили збудувати елеватор поблизу річки. Баржі, які вантажитимуть тут, доходитимуть аж до Індії», — радіє Володимир Рой.
Представники підрядної організації наголошують, що окрему увагу приділятимуть облаштуванню території поряд з елеватором. Як повідомив керівник департаменту земельних відносин компанії Investment Service Ukraine Едуард Греков, проект передбачає будівництво доріг, облаштування пішохідних доріжок і дитячого майданчика. А вздовж західної межі села заплановано звести кілька одноквартирних будинків для іногородніх працівників.