З території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Донбасу минулого тижня прибули три залізничні ешелони з танками і цистернами з паливом.
Про це поінформував на брифінгу у понеділок речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На окупованій території тривають навчання бойовиків, проводиться активна військова повітряна розвідка та не припиняється військове постачання з Росії. Минулого тижня на окупований Донбас прийшли три залізничні ешелони, які перевезли танки та 25 цистерн із паливом для ворожої військової техніки», – сказав Мотузяник.