Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Відразу у чотирьох містах Донеччини: Добропіллі, Костянтинівці, Маріуполі та Покровську в рамках всеукраїнського проекту «Місто-сад» будуть створені нові публічні території для місцевих жителів. За словами менеджера культурологічної акції Олексія Кокоріна, головною метою цих намірів є допомога наладити контакт і спілкування мешканців населених пунктів там, де з цим виникають подібні проблеми. «Люди перестали спілкуватися, ми хочемо допомогти подолати такий бар’єр, а для цього їм потрібне місце, де б вони могли разом збиратися», – розповідає автор ідеї.
Активісти проекту «Місто-сад» вже мають досвід роботи на Донеччині, адже взяли участь у реконструкції міського парку «Шовковичний» у Слов’янську. А зараз спільно з місцевими жителями Покровська беруться створити у мікрорайоні «Сонячний» публічний простір «Крапка», до якого увійдуть літній кінотеатр, зона з тренажерами та майданчик для активного відпочинку. У найближчих планах реконструкція «Скверу 21» в Добропіллі, створення «Алеї Якір» у Маріуполі та скверу «Тихий» в Костянтинівці, що також стануть публічними платформами для мешканців згаданих міст.