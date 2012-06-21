Промислове місто Краматорськ на Донеччині недарма має репутацію населеного пункту із забрудненим виробництвом довкіллям. Однак цього дня експерти-екологи й пересічні жителі змогли переконатися у протилежному. Наприклад, наявність великого пилу в атмосфері виявилася незначною — показник 11,12, гранично допустима норма — 35. Щоправда, дрібніший пил таки дошкуляв людям більше — 19,28 за норми 20. Істотне збільшення пилу спостерігається із 7-ї до 8-ї, що пояснюється початком роботи місцевих підприємств, а також великою кількістю автомобілів на дорогах уранці. Таке спостереження у Краматорську фахівці продемонстрували під час урочистого відкриття 1-го етапу автоматизованої системи моніторингу довкілля щодо вмісту шкідливих речовин в атмосфері.
Стаціонарні пости спостереження, управління якими здійснюється автоматично, встановлено у Маріуполі (два), Бахмуті, Миколаївці та Кураховому (три мобільні лабораторії). Отож відтепер система моніторингу в тестовому режимі відстежуватиме основні показники атмосферного повітря, серед яких температура, швидкість вітру, вологість, тиск і концентрація пилу. І завдяки цьому на центральний сервер надходитиме інформація щодо забруднення.
Це перший етап постійного спостереження за станом довкілля, адже невдовзі з’явиться можливість контролювати ще й показники токсичних речовин у повітрі: забруднення ґрунту, морської води, лісових масивів, ґрунтових і наземних вод. Після введення в дію 2-го етапу автоматизованої системи (до кінця літа) постійно контролюватимуть викиди оксиду вуглецю, діоксиду сірки та інших токсичних речовин і сполук. А цей крок, є надія, змусить керівників промислових підприємств зробити давноочікувані зміни у ставленні до довкілля, що потерпає від викидів шкідливих відходів виробництва у повітря чи воду.
Те саме стосується й аграріїв, які у погоні за врожаями нерідко зловживають хімікатами. Приміром, у наступному році заплановано встановити пости спостереження біля проблемних промислових об’єктів, щоб оперативно фіксувати шкідливі викиди і притягувати до відповідальності винних. «Перший етап моніторингу коштує 18 мільйонів гривень, другий обійдеться у 23 мільйони. Використовуємо виключно екологічні гроші, які мають іти на покращення стану довкілля в регіоні», — уточнив голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський.
Донеччина з усіма наявними тут екологічними проблемами — поки що перший в Україні регіон, де вже діє автоматизований моніторинг навколишнього середовища. Цей досвід невдовзі використовуватимуть в інших областях після Всеукраїнського екологічного форуму в Запоріжжі, на якому презентуватимуть цю сучасну систему. Принаймні, відомо, що таку програму вирішили використовувати в Нікополі на Дніпропетровщині.
А тим часом донеччани поступово звикають до можливості самостійно спостерігати за станом довкілля, відвідавши спеціальний сайт, посилання на який запропонує офіційний сайт департаменту екології і природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.