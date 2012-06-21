Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Слов’янський міськрайонний суд прийняв постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, а також зобов’язав сплатити 420 гривень і 40 копійок судового збору жінку-підприємницю, яка перебувала на своєму місці, тобто у барі «Росія» під час обслуговування покупців без захисної маски. Суд критично відреагував на те, що вона не визнала себе винною в порушенні відповідних запроваджених протиепідемічних заходів у зв’язку з поширення коронавірусної інфекції, а відсутність маски пояснювала тим, що якраз пила чай.

Матеріал про згадане адміністративне правопорушення до міськрайонного суду надійшов від Слов’янського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Донецькій області. Фотографія і покази свідка, долучені до справи, підтверджують, що захисна маска у підприємниці, яка перебувала на робочому місці, була вдягнена так, що закривала тільки підборіддя.

А днями Добропільський міськрайонний суд так само покарав за подібне порушення протиепідемічних заходів продавчиню продуктового магазину, яка перебувала на робочому місці без захисної маски та рукавичок. Щоправда, тут жінка визнала свою вину. Хоча й пояснювала в суді, що просто не встигла вдягнути маску та рукавички.