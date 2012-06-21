На фасаді загальноосвітньої школи №4 у Покровську на Донеччині відкрили меморіальну дошку колишньому учневі, а потім бійцеві 74-го окремого розвідувального батальйону Андрієві Ксенчуку. У мирний час він працював шахтарем, а з початком гібридної війни зі зброєю в руках став на захист України. Після закінчення служби повернувся додому, та потім знов добровільно пішов на передову.
На жаль, під час мінометного обстрілу поблизу приморського селища Широкиного відважний 36-річний воїн загинув. Посмертно його нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
«Звертаючись до батьків, хочу сказати: сьогоднішнє вшанування — черговий доказ того, що ваш син — справжній герой, і саме ви його виховали таким. Тобто тим, який у важкий для нас всіх час жив за принципом: «Хто ж, якщо не я», — сказала під час відкриття меморіальної дошки голова спілки воїнів АТО Покровського району Наталія Ситникова. Окрім батьків і близьких загиблого розвідника, у велелюдній церемонії взяли участь учні та вчителі ЗОШ №4, представники міської влади і військкомату, місцеві жителі.
А тим часом виконавчий комітет Краматорської міської ради на початку жовтня прийняв рішення про встановлення відповідних пам’ятних знаків на будівлях міських шкіл №2, 8 і 31, де свого часу навчалися майбутні воїни, які героїчно загинули за рідний край: капітан-лейтенант 73-го морського центру спецпризначення ВМС України Михайло Горяйнов, капітан 3-го окремого полку спецпризначення ЗСУ Іван Литвинов та боєць одного з добровольчих батальйонів Андрій Сірченко.