Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Світлодарський міський голова Анатолій Брехунець таки опинився там, де давно мають перебувати посадові особи, підозрювані у посяганні на територіальну цілісність України, - під арештом за гратами. Справа у тому, що у лютому 2020 року керівнику міста повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2. ст.110 КК України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України»), однак «гуманний» Краматорський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді відносно комфортного цілодобового хатнього арешту. До честі співробітників обласної прокуратури вони не погодитися з таким м’яким для важкого злочину рішенням і подали апеляційну скаргу. Днями Донецький апеляційний суд, скасувавши згадану ухвалу міського суду, задовольнив звернення щодо зміни запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на перебування підозрюваного під вартою у СІЗО.
Термін утримування посадовця за гратами встановлено до 11 квітня. Досудове розслідування продовжується, а наразі встановлено наступне. «У травні 2014 року міський голова Світлодарська Анатолій Брехунець вніс до порядку денного сесії міськради, а у подальшому позитивно проголосував за питання щодо надання комунальних приміщень для проведення незаконного і не визнаного «референдуму» про визнання суверенності так званої «ДНР» - нагадали у прокуратурі Донецької області.