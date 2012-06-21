На Донеччині триває збирання врожаю: із ранніми зерновими та зернобобовими культурами у всіх категоріях агропромислових господарств вже впоралися на площі майже 300 тисяч гектарів (це 65 % до прогнозованого) і намолотили 1 мільйон 53 тисячі тонн зерна. Середня врожайність – 35 центнерів з гектара.
Як уточнили в департаменті агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації, озимі культури зібрали на площі 186 тисяч гектарів (58 %), намолотивши 725 тисяч тонн збіжжя при врожайності 39 центнерів з гектара. Відповідні показники стосовно ранніх ярих та зернобобових культур дещо інші – 113 тисяч гектарів (82%), 329 тисяч тонн, 29 центнерів з гектара.
У порівнянні із відповідним періодом минулого року валовий збір зерна поки дещо менший (на 153 тисячі тонн), але цьому є об’єктивна причина – через погодні причини до жнив хлібороби краю приступили дещо пізніше, ніж зазвичай. Найпершими відзвітувати про завершення збирання ранніх зернових культур, як і завжди, зможуть працівники сільськогосподарських підприємств південних районів області: Мангушського (досі тут зібрали збіжжя на 85,5 % площ), Великоновоселківського та Нікольського(відповідно 71 і 70 %).