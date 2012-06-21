Контролювати й перевіряти перебіг реконструкції старих і будівництва нових автошляхів — цієї своєї обіцянки Прем’єр-міністр Володимир Гройсман дотримується з особливою педантичністю. Учора він на власні очі побачив й оцінив виконання дорожніх робіт у Дніпропетровській області, де, перебуваючи з робочою поїздкою, оглянув дві ділянки автомагістралей Н08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя та М04 Знам'янка — Луганськ — Ізварине.

Дорожнє господарство країни буде оновлено уже впродовж кількох наступних років, і українці зможуть їздити якісними дорогами, запевнив безпосередньо на обновлюваній трасі Володимир Гройсман. За його словами, на це у Дніпропетровській області спрямовано понад мільярд гривень, і завдання місцевої влади — ефективно використати кошти, забезпечивши контроль і якість робіт на дорогах, які «десятиліттями не ремонтували та не будували».

«Ходом робіт я задоволений. Втім, нам варто залучати більше ресурсів, аби завершувати вже розпочаті проекти й починати нові», — зауважив Володимир Гройсман, нагадавши про підготовку Державної стратегії розвитку дорожнього господарства. «Ми рухаємося далі. Частину доріг започаткували. На заході це дорога Львів — Одеса, на яку спрямовано, згідно зі змінами до бюджету, 800 мільйонів гривень. І роботи вже почалися, — окреслив ситуацію глава уряду. — Також розпочинаємо будівництво двох доріг у східному напрямку. Роботи проходять непоганими темпами і кращої якості, ніж було торік. За три—п’ять років ситуація кардинально зміниться в кращий бік. Українці мають і будуть їздити гарними дорогами».

Програму робочої поїздки не було обмежено лише дорожнім господарством. Так, Володимир Гройсман ознайомився з перебігом будівництва Дніпровського метрополітену, відвідав комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 66 «Дошкільний навчальний заклад — початкова школа — гімназія». Окремо Прем’єр провів селекторну нараду з питань підготовки навчальних закладів до 2017/2018 навчального року, а також зустріч із представниками ділових кіл області.

У межах реалізації п'яти ключових реформ уряд розпочинає пілотні проекти загальнодержавної програми «Нова українська школа» й залишає серед пріоритетів інвестування в освіту та подальше збільшення зарплат українським учителям. «Освіта для нас — пріоритет. Людина лише раз у житті може здобути якісну дошкільну й шкільну освіту. І наше завдання — забезпечити доступ до неї, щоб наші молоді люди були конкурентними в подальшому житті, — наголосив Прем’єр. — У 2017 році ми також визначили пріоритетом збільшення на 50% зарплат вчителям. Підтримуватимемо цей напрям, і в бюджеті 2018 року він знайде своє відображення. Ми маємо повернути в школи вчителів, які через брак коштів свого часу пішли шукати кращої долі».

Уряд сприятиме роботі в кількох напрямах: продовженні створення опорних шкіл, яких в Україні вже понад 380, закупівлі шкільних автобусів, забезпеченні освітніх потреб у гірській та сільській місцевості. Відповідні доручення вже дано профільним міністерствам, зокрема Мінрегіону й Мінфіну. Окрему увагу приділятимуть забезпеченню умов навчання — від ремонту шкіл до повної комплектації підручниками вже з 1 вересня, а не в грудні, а також вирішенню питання перевантаження шкіл і зменшення черги в дитячі садочки.

Володимир Гройсман висловив упевненість, що проблему черг у дитячі садки можна розв’язати вже за три роки спільними зусиллями уряду й місцевої влади. Завдяки децентралізації вона має у своєму розпорядженні достатні ресурси. «Місцеві бюджети зросли на сто мільярдів гривень, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Думаю, ухвалимо урядове рішення й зобов’яжемо місцеву владу розв’язати проблему будівництва садків. Бо кошти бюджетів мають працювати на маленьких українців».

Крім того, забудова міст має відбуватися з урахуванням соціальних потреб — наявності садочків, шкіл, лікарень. «Дуже просив би, щоб на місцях мене почули», — недвозначно наголосив Володимир Гройсман.

На доповнення сказаного цікавою видалася й інформація, яку повідомила під час селектора міністр освіти і науки Лілія Гриневич. «1 вересня до перших класів підуть 408 208 першокласників. До речі, найбільше першачків у Дніпропетровській області — 34 767. Серед лідерів також Одещина й місто Київ. А найбільший набір першачків у сільській місцевості передбачаємо у Львівській та Закарпатській областях».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»