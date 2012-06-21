У Запоріжжі відкрили новий автобусний маршрут № 18, який з’єднує два спальні мікрорайони і перетинає майже все місто. Його обслуговують 10 нових автобусів комунального підприємства «Запоріжелектротранс», що були придбані коштом міського бюджету (раніше «УК» вже повідомляв про ці плани). Крім того, за кошти бюджету Запоріжжя придбали ще стільки само автобусів більшої місткості. Вартість кожного з них — 3,1 мільйона гривень. Виробник — МАЗ. Це сучасні комфортні міські автобуси, які відповідають усім нормам безпеки. Двигун та чимало інших комплектуючих деталей для цих автобусів виробництва Німеччини. Та повернемося до нового автобусного маршруту, який складе величезну конкуренцію переповненим маршруткам.

Його роботу проконтролював перший заступник Запорізького міського голови Сергій Мішок. Він відзначив, що новий маршрут з автобусами більшої місткості фактично розвантажив центральний проспект Соборний від малих маршруток.

— Про необхідність відмовитися від маршруток та перейти до автобусів великої та середньої місткості, в першу чергу на головному проспекті, у Запоріжжі говорили протягом багатьох років, — зазначив Сергій Мішок.— У 2016-му ми почали цю роботу, закупивши ще 10 автобусів великої місткості, які вийшли на маршрут. Саме таке наше подальше бачення розвитку міського громадського транспорту. Тим самим хочемо показати приклад іншим перевізникам.

Перший заступник міського голови висловив також упевненість, що нові автобуси великої місткості складуть конкуренцію маршрутним таксі та поступово замінять їх на всіх основних маршрутах. Вартість проїзду на цьому маршруті становитиме три гривні (на гривню менше, ніж у звичайній маршрутці), пільговиків перевозитимуть безплатно, а відповідні витрати «Запоріжелектротрансу» компенсуватиме міський бюджет.

У самому КП «Запоріжелектротранс» відзначають, що нові автобуси комфортніші, ніж маршрутки. Вони зможуть перевозити більше пасажирів, а значить, зростуть прибутки підприємства. Кожен такий автобус розрахований на 100 пасажирів. Важливо і те, що автобуси сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху. Прикметно, що на тролейбусний маршрут №3 вийшли три додаткові тролейбуси «Шкода», також придбані коштом міського бюджету.

Торік міська влада надала кошти КП «Запоріжелектротранс» ще й на закупівлю 10 тролейбусів. У 2017 році оновлення всього рухомого складу планують продовжити. В проекті бюджету на 2017 рік передбачено понад 68 мільйонів гривень на придбання ще 10 тролейбусів, п’яти автобусів великої та 11 автобусів середньої місткості. Також капітально відремонтують чотири трамваї з повною заміною кузовів на нові.

— Крім закупівлі нових автобусів, наше завдання й надалі оновлювати тролейбусний парк,— коментує ситуацію Запорізький міський голова Володимир Буряк.— Також ми повинні запустити запорізький трамвай, виконавши капремонт чотирьох трамваїв силами «Запоріжелектротрансу». І надалі будемо закуповувати автобуси, які неодмінно складуть конкуренцію приватним перевізникам. А ще створимо систему диспетчеризації і моніторингу трамваїв, тролейбусів та автобусів «Запоріжелектротрансу».

Під новий транспорт переобладнали старий і споруджують нові зупинки громадського транспорту загального користування. Зокрема нові запинки встановили на вулицях Оптимістичній та Павлокічкаській Заводського району, біля четвертої міської лікарні та ще п’ять зупинок у центрі міста. Деякі зупинки перенесли на певну відстань для зручності та комфорту.