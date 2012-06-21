Кабінет Міністрів України збільшив фінансування програми «Доступні ліки» на 250 мільйонів гривень. Також у липні планують розширити асортимент препаратів для програми, повідомив на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Ми тримаємо руку на пульсі, аналізуємо та вносимо необхідні корективи. Нещодавно ми прийняли рішення про збільшення фінансування програми на 250 мільйонів гривень, а вже в липні ми розширимо перелік ліків, які доступні за програмою. Збільшення тривалості та якості життя українців – наш пріоритет», – написав він.
Володимир Гройсман уточнив, що програма відшкодування вартості лікарських препаратів функціонує вже два місяці. За цей період приблизно один мільйон українців скористався можливістю отримати необхідні ліки. Загалом, за його словами, у програмі бере участь понад п'ять тисяч аптек.
ДОВІДКА «УК»
9 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення про введення з 1 січня 2017 року референтного ціноутворення на ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, діабет і астма. 1 лютого Кабмін переніс дату початку регулювання цін на ліки на 1 квітня. Згідно з ухваленим рішенням, із 1 квітня 2017 року було запущено програму реімбурсації щодо ціноутворення на ліки, яка передбачає, що пацієнти будуть оплачувати вартість аптечних препаратів для лікування бронхіальної астми, діабету другого типу та серцево-судинних захворювань частково.