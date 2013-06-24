Наразі на порталі можна ознайомитися з інформацією про суму збитків довкіллю від Каховської ГЕС, кількість затоплених населених пунктів та територій, втрату води з водосховища. Про це повідомляє Урядовий портал.

Невдовзі на дашборді з’являться результати моніторингу повітря, води та ґрунтів, які постійно оновлюватимуться.

«Ми продовжуємо удосконалювати наш мобільний застосунок та веб-ресурс ЕкоЗагроза. На ньому вже доступна актуальна офіційна інформація про наслідки для довкілля від підриву Каховської ГЕС. Для Міндовкілля важливо, аби в умовах постійних терористичних та інформаційних атак росії українці 24/7 мали доступ до повна аналітики про шкоду, яка завдається українському довкіллю: від горіння рашистської техніки, підриву окупантами нафтобаз, горіння лісів, забруднення відходами тощо», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Нагадаємо, ЕкоЗагроза https://ecozagroza.gov.ua/ – це офіційний веб-ресурс і мобільний додаток Міндовкілля, завдяки якому кожен зможе дізнатись достовірну інформацію про стан повітря, води, ґрунту та інші довкіллєві дані.