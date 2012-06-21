Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
На свято демонстрації народних талантів з'їхалася вся область, але особлива увага була прикута до «господарів» заходу – представників Новоайдарщини. Пісні, танці, виставки майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, майстер-каси для дітей, а ще частування місцевими ласощами – далеко не повний перелік приємних несподіванок, які були підготовлені для гостей.
«Для мене один з найбільш важливим моментів полягає в тому, що від Новоайдарщини в святі візьме участь народний колектив«Марсіаночка»,– ділиться враженнями місцевий краєзнавець Володимир Мартинов.
За його словами, ім’ям планети зветься околиця районного центру. Про історію незвичайної назви мікрорайону є кілька версій, і хоч наразі назва є неофіційною, але, скажімо, тутєшній народний жіночий хор називається «Марсіаночка», клуб — «Марсовським народним домом». А одна з найулюбленіших пісень – саме про те, що і на Марсі будуть яблуні квітнути.
Загалом, фестиваль «Байбак-fest» проходить на Луганщині один раз на два роки з метою збереження самобутності українського народу, відродження його історичної свідомості та традицій. Гала-концерт переможців фестивалю-конкурсу очікується під час заключного – осіннього етапу фестивалю в Старобільську.