Як повідомляє прес-служба Коломийсько-Чернівецької єпархії, в Соборі Пресвятої Богородиці у Чернівцях пройшов перший фестиваль вертепів. Він відбувся у рамках загальноєпархіального фестивалю, переможець якого боротиметься за призове місце з представниками всієї єпархії.
«Творчі колективи — учасники фестивалю створили неймовірну атмосферу, адже кожен з учасників своїми вінчуваннями, колядками, вертепами намагався якомога краще передати велич події — народження Спасителя», — повідомляє прес-служба.
Окрім аматорських колективів, виступали також міський фольклорний театр-студія «Ґердан», що діє при управлінні освіти Чернівецької міської ради. Прикрасою фестивалю став «Дует Писанка» Чернівецької обласної філармонії у складі заслужених артистів України Івана Кавацюка та Оксани Савчук.
Після всіх виступів голова комісії у справах молоді Коломийсько-Чернівецької єпархії брат Августин оголосив переможця Чернівецького фестивалю вертепів. Ним став вертеп із буковинського міста Вашківці (Вижницький район) разом з отцем Назарієм Мицком — адміністратором вашківецького храму.
На завершення всі разом колядували і молились за мир в Україні.