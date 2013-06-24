російський олігарх Сулейман Керімов намагався незаконно сховати свою люксову яхту на острові Фіджі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Яхта олігарха«Amadea» залишила Мексику ще 18 днів тому, а вже 12 квітня прибула до порту Лотоки, Фіджі.

У поліції почали розслідування, яким чином яхта прибула до порту країни без митного оформлення. Правоохоронці допитали капітана судна.

Зазначається, що США, ЄС та Велика Британія запровадили персональні санкції проти російського можновладця Сулеймана Керімова через вторгнення рф в Україну.

Як повідомлялося, із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну росію було піддано масштабним санкціям з боку світової спільноти.

За даними спеціалізованої оперативної групи «Заморозити та вилучити» (Freeze and Seize Task Force), з початку вторгнення рф в Україну ЄС вже заморозив активи російських та білоруських олігархів майже на 30 мільярдів євро, і ця робота триває.