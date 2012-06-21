Філіппінська поліція заявила у середу, що в результаті антинаркотичної операції було вбито 32 підозрюваних наркоторговців за один день, що є найбільшою кількістю протягом одного дня після того, як президент країни Родріго Дутерте розпочав свою війну з наркотиками рік тому.
Про це пише «Укрінформ» з посиланням на AP.
«За словами правоохоронців, у результаті 66 поліцейських операцій у різних частинах провінції Булакан у вівторок у сутичках із поліцією було вбито 32 підозрюваних та ще 107 інших заарештовано», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Філіппінах у перестрілці з поліцією був убитий мер міста Озаміз, якого президент країни Родріго Дутерте назвав серед політиків, причетних до незаконного обігу наркотиків. Тоді у перестрілці загинуло ще 13 людей.