На території НПП «Гуцульщина», розташований на території Івано-Франківської області, буде створено Центр з відтворення гуцульськоі породи коней та іпотерапії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України у своєму Facebook.
Зазначається, що на сьогодні в національному природному парку вже є 10 голів коней цієї реліктової породи.
Зауважимо, гуцульський кінь, також відомий як гуцулик, є аборигенною гірською породою свійських коней, яка розповсюджена в Карпатах та у багатьох країнах Східної Європи. Належить до світового генофонду.
В 1979 році гуцульські коні одержали статус реліктової породи і були взяті під охорону.