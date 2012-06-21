Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Гаїті Клод Джозеф оголосив у країні стан облоги. У своєму звернені до народу він заявив, що не хоче, аби нація занурилася в хаос після вбивства президента Жовенеля Моїза. Рішення про оголошення стану облоги було ухвалено на позачерговому засідання уряду. Нині всі кордони країни закрито, а за порядком стежать військові й національна поліція, які мають особливі повноваження для контролю за виконанням вимог до стану облоги.

Напад на резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза скоїла група невідомих. 53-річний Моїз отримав несумісні з життям поранення. Під час нападу поранено також першу леді Мартін Моїз, яку госпіталізовано, за її життя борються лікарі.

Жовенель Моїз обіймав посаду президента з лютого 2017 року. Під час своєї каденції проти нього ні разу не висували звинувачення в корупції. А на початку цього року в столиці та інших містах Гаїті відбулися широкомасштабні антикорупційні акції протесту.

Гаїті — одна з найбідніших країн Америки, де панують нестабільність і диктатура, і яку постійно вражають стихійні лиха. Майже 60% населення проживають за межею бідності.