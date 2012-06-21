Цього року в Україні за сприяння держави створено вже понад десяток повнометражних кінострічок. «Загалом цього року за підтримки з державного бюджету було створено 13 фільмів. Ми продовжуватимемо підтримувати вітчизняний кінематограф, відкриваючи нові акторські й режисерські таланти для України і світу», — повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що українське кіно стає дедалі цікавішим і різноманітнішим, і його жанри розширюються: історична драма, комедія, трагікомедія, фентезі. «Історичний фільм «Червоний» уже можна переглянути в кінотеатрах, а прем’єри інших відбудуться невдовзі», — додав глава уряду.
До слова, прем’єра стрічки «Червоний» за однойменним романом Андрія Кокотюхи, повідомляє УНІАН, відбулася саме в День Незалежності.
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