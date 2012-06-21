Китайські вчені виявили докази того, що рештки Ноєвого ковчега збереглися на горі Арарат.
Провівши дослідження схилу на висоті 13 тисяч футів, під товстим шаром снігу і вулканічних порід були знайдені шматки деревини, з якої, ймовірно міг бути побудований Ноїв ковчег, повідомляють іноземні ЗМІ.
Вік деревини, за оцінками експертів, становить майже 5000 років, що узгоджується з версією про те, що в Туреччині на горі Арарат був розбитий Ноїв ковчег під час всесвітнього потопу.
Імовірність того, що стародавні балки і палі є складовими частинами Ноєвого ковчега – 99,9%, стверджують вчені.