На горі Синай працівники монастиря святої Катерини натрапили на рукопис Гіппократа.
Як повідомляє портал Ahram Online, знахідка, в якій міститься рецепт батька медицини, датується VI століттям нашої ери.
За словами дослідників, запис відноситься до «пальмезитів» — рукописів, написаних на двох шарах шкіри. Крім «послання» Гіппократа, фахівці також знайшли три рецепти невідомого автора з малюнками лікарських трав.
Найцікавіше в цій знахідці є те, що текст нанесли поверх стертих написів на першому шарі шкіри. Таким чином люди економили, адже цей матеріал був досить дорогим у ті часи.
Другий шар містив «Синайський манускрипт» із текстом Старого та Нового Завітів.