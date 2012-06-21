Для вдосконалення майстерності мобілізаційних ресурсів на Харківщині проводять місячні збори з резервістами першої черги 53-ї окремої механізованої бригади. Ця бригада відома звитяжними подвигами в боях з російськими найманцями і серією скандалів щодо затримок відпусток, невлаштованого побуту та нашумілих подій у Широкому Лані.
«До зборів залучають придатних за станом здоров’я та морально-діловими якостями військовозобов’язаних, які служили в цій або інших військових частинах та були звільнені протягом 2014—2016 років. Виняток — ті, хто брав участь у навчальних зборах у 2016 році», — пояснили в Харківському обласному військовому комісаріаті.
Підготовку заплановано провести у два етапи. Перший — у навчальних центрах і на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації при військових вишах. Другий етап проходитиме на базі основних бойових штатних підрозділів бригади.
«Під час навчальних зборів резервісти матимуть змогу зустрітися з бойовими товаришами, вдосконалити військові навички, виконати стрільби з бойової зброї та техніки», — зауважили в обласному військкоматі.
Крім того, по закінченні зборів кожен резервіст залежно від військового звання отримає 5—7 тисяч гривень. Ті, хто виконає програму зборів, додатково одержать за підсумками року ще 1,6—2,8 тисячі гривень. Резервістам, які працюють, виплатять середньомісячну заробітну плату на підприємстві за весь час проходження навчань. На період виконання обов’язків служби у військовому резерві, як запевнили у військкоматі, резервістам гарантують збереження робочого місця, державне страхування та безкоштовне медичне забезпечення.