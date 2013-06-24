Останнім часом Служба безпеки України помітно активізувала на Харківщині діяльність з виявлення та нейтралізації російських агентів, інформаторів і колабораціоністів, які під час тимчасової окупації окремих районів області добровільно співпрацювали з ворогом. Про це свідчать офіційні повідомлення СБУ.

Нещодавно речник Харківського обласного управління СБУ Владислав Абдула повідомив, що Служба безпеки знешкодила цілу агентурну мережу рф, яка збирала компромат на військових ЗСУ і коригувала ворожі удари по Харкову. Кіберфахівці СБУ встановили, що ворожа агентура діяла на території Харківщини і виконувала завдання головного управління генштабу зс рф, відомого як гру.

За даними СБУ, зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, зокрема залізничним сполученням. Серед особливих завдань ворожої агентури було збирання компромату на військовослужбовців ЗСУ на прифронтових територіях області. Найбільшу увагу російська розвідка звертала на чинних посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій. Така інформація потрібна була агресорові для спроб їх вербування та підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України. російські агенти відстежували наслідки повітряних ударів рф по Харкову, а потім на місцях влучань фіксували та звітували окупантам.

Як повідомив Владислав Абдула, завдяки багатоетапній спецоперації співробітники СБУ задокументували злочинні дії чотирьох учасників російської агентурної мережі й затримали їх. За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення рф втік до росії. Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили завдання зі створення власної агентурної мережі в Харкові. До її складу він залучив чотирьох знайомих харків’ян, серед яких виявилися таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства.

Збираючи інформацію, вони об’їжджали місцевість і фіксували пункти базування Сил оборони або місця російських повітряних ударів. Зібрані відомості переправляли керівникові групи в рф, а він передавав їх своєму кураторові із гру. Під час обшуків у помешканнях затриманих співробітники Служби безпеки знайшли комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. У них вилучено три бойові гранати.

Слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групи осіб). Ще одному фігурантові повідомлено про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі. Владислав Абдула повідомив, що тривають комплексні заходи для встановлення всіх учасників російської агентури і притягнення до відповідальності її резидента, який ховається в рф.

Це не перша успішна операція СБУ з виявлення на Харківщині ворожої агентури. Раніше Служба безпеки повідомляла, що за її матеріалами було притягнуто до кримінальної відповідальності інформаторку рф, яка наводила російські ракети на житлові квартали Харкова. За її наведенням окупанти здійснювали ракетні удари по житлових масивах обласного центру, коригували обстріли місцевих медустанов і торговельних закладів. Ці атаки спричинили жертви серед цивільного населення і руйнування житлової та соціальної інфраструктури міста. Зловмисниця намагалася виявити місця базування підрозділів ЗСУ і Національної гвардії, які дислокуються в місті. Так ворог сподівався залякати жителів Харкова і спричинити паніку.

Контррозвідники СБУ затримали ворожу інформаторку в результаті спецоперації на Харківщині у квітні 2022 року. За матеріалами української спецслужби суд призначив їй 11 років тюремного ув’язнення. Як встановило слідство, зловмисницею виявилася місцева жителька, яку російські спецслужби залучили до співпраці після початку повномасштабної агресії рф. Для комунікації з окупантами вона використовувала популярний месенджер. Під час обшуків у затриманої виявили російські рублі та мобільний телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.