Вчора під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Члени Коордштабу одностайно підтримали рішення Харківської ОВА про оголошення примусової евакуації 194 дітей із 10 населених пунктів Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району, де цього вимагає безпекова ситуація через ворожі обстріли.

Примусова евакуація дітей буде проведена з міста Вовчанськ і сіл Варварівка, Красний Яр, Миколаївка, Вовчанські Хутори, Волохівка, Караїчне, Охрімівка, Мала Вовча, Огірцеве.

Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком у безпечних районах Харківщини.

Мінреінтеграції вкотре закликає не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися.

З питань евакуації з Харківської області звертайтеся до представників місцевої влади. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.