Уже кілька років поспіль Харківська область — лідер з надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО. Як повідомили в головному управлінні Держгеокадастру в Харківській області, від учасників АТО надійшло понад 8,5 тисячі заяв на оформлення землі. Управління вже надало 7217 дозволів на розроблення землевпорядної документації на загальну площу понад 9000 гектарів. Зокрема головне управління ухвалило 4202 накази про затвердження землевпорядної документації та передачу у власність 4203 земельних ділянок.
Так, нещодавно правовстановлюючі документи на землю отримали ще 95 учасників АТО. Як повідомив начальник ГУ Держгеокадастру в Харківській області Євген Оберемок, 53 особи отримали земельні ділянки у Великобурлуцькому районі, 26 — у Вовчанському, 16 — у Первомайському. Правовстановлюючі документи на земельні ділянки для ведення садівництва та для особистого селянського господарства в Дергачівському районі отримала також сім’я загиблого в АТО Героя України Сергія Колодія.