Харківщина стала одним із тих регіонів, який прийняв найбільшу кількість вимушених переселенців із Донбасу та Криму. Обласні та міські програми з адаптації знедолених людей, забезпечення житлом, облаштування побуту допомогли десяткам сімей зі зраненого шахтарського краю знайти в обласному центрі та в регіоні другу домівку. Одним із найгостріших питань для донеччан та луганців, що, рятуючись від російської агресії, вимушено переселилися на Харківщину, було працевлаштування.
Нині, як розповів директор Харківського обласного центру зайнятості Володимир Міненко, майже 3 тисячі переселенців знайшли роботу на Харківщині. «Переважно людей працевлаштовували на підприємствах комунальної сфери, у закладах освіти, охорони здоров’я, фермерських та сільськогосподарських підприємствах, лісгоспах, банківських установах. Послугами центрів зайнятості регіону скористалися майже 7,2 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Їм надавали допомогу у самоствердженні та підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці», — сказав Володимир Міненко.
За його словами, профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації отримали 711 осіб, 190 безробітних — одноразову виплату допомоги у зв’язку з безробіттям для організації підприємницької діяльності, понад 1,1 тисячі взяли участь у громадських та інших тимчасових роботах, 245 переселенців працевлаштовано з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці, 9 особам компенсовано витрати на медогляд, 40 осіб працевлаштовано завдяки виплаті роботодавцям компенсації у розмірі єдиного соціального внеску.
Володимир Міненко наголосив, що у працевлаштуванні переселенців владі допомагали громадські організації та волонтери. Харківська служба зайнятості співпрацює із 17 волонтерськими організаціями та благодійними фондами. Зокрема, наприкінці 2016 року спільно з громадською організацією «Всеукраїнська асоціація переселенців» було проведено масштабний ярмарок вакансій під гаслом «Створимо майбутнє разом». Вакансії пропонували 25 підприємств, установ та організацій. З питання пошуку роботи на ярмарку вакансій звернулися понад 650 осіб.