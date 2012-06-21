Після вимушеного п’ятирічного простою на Великобурлуцькому сироробному заводі запущено першу лінію з виробництва сухого молока, а до штату підприємства набрано 120 працівників.
Як розповіла голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, раніше район славився виробництвом сирів. Проте півдесятка років тому завод припинив роботу і, за словами керівника Великобурлуцької райдержадміністрації Віктора Слиша, попри всі зусилля підняти на ноги бюджетоутворююче підприємство району, перспектив відновлення виробництва в найближчому майбутньому не було.
«Я апелював до всіх, щоб звернули увагу на цей завод. Тільки Юлії Світличній вдалося знайти інвестора і вийти на попередніх власників, щоб досягти необхідних домовленостей, — повідомив Віктор Слиш. — Такі виробництва здають не менш ніж за рік, але з допомогою керівництва області нам вдалося всього за 2 місяці підвести сюди газ і вирішити ще багато питань».
Протягом червня — липня цього року сироробний завод реконструювали. Нині виробництво сертифіковано за міжнародними стандартами якості ISO 9001:2000. Підприємство стало одним з перших у регіоні, де реалізують проект європейської системи контролю якості ХАССП.
«Є домовленість з інвестором, що в жовтні 2017 року вже візьмуться до виробництва сиру й піде лінійка нових видів. Також відновлюватимуть рецептуру сирів, які тут виробляли раніше, — повідомила Юлія Світлична. — У штат підприємства вже набрали 120 співробітників, сподіваюся, що з 2018 року тут буде майже 400 робочих місць і потужності буде повністю завантажено».
Віктор Слиш зазначив, що існує проблема нестачі кваліфікованих кадрів.
«Ми обговорили з головою облдержадміністрації це питання, і вона пообіцяла допомогти його комплексному вирішенню, залучивши систему профтехосвіти регіону. Ми готові забезпечити нових робітників місцем проживання», — повідомив голова РДА.
За словами Юлії Світличної перед заводом і районом відкриваються добрі перспективи. Уже укладено домовленості з експортерами, планують запросити інвестора заводу взяти участь у міжнародному інвестиційному форумі, що відбудеться в Харкові у вересні, щоб представити свою продукцію і, ймовірно, знайти нові ринки збуту.