Урочистий пуск газу в селі Новодмитрівка Сахновщинського району відбувся 19 грудня, повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.
За словами заступника начальника управління паливно-енергетичного комплексу ХОДА Дмитра Тараненка, газифікацію Новодмитрівки було розпочато ще у 2011 році. Але за браком фінансування роботи призупинилися.
«У 2015 році керівництву обласної адміністрації вдалося домогтися виділення коштів на завершення газифікації села з Державного фонду регіонального розвитку. Також було надано кошти з місцевого бюджету», — розповів Дмитро Тараненко.
У день запуску газ отримали 25 сільських домоволодінь. Загалом введення в експлуатацію газопроводу дасть змогу в подальшому газифікувати 196 домоволодінь.