Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Промишляла шахрайка у Первомайському районі області і встигла обібрати літніх людей майже на 6 500 гривень. Незаконні дії зловмисниці припинили правоохоронці Первомайського райвідділу поліції. Саме до них звернулося із заявами кілька потерпілих громадян району у кінці літа та на початку осені нинішнього року. Вони розповіли правоохоронцям, що в їхні домівки навідувалася псевдопоштарка і повідомляла про нарахування одноразової допомоги у сумі 185 гривень. При цьому вона давала пенсіонерам крупні купюри, начебто у неї менших не було, отримувала від потерпілих здачу і швидко зникала. Коли ж опісля люди виявляли, що жінка, всунула їм не справжні, а сувенірні гроші, хапалися за голову та намагалися наздогнати зловмисницю, та дарма.

Після того, як поліцейські дізналися про неправомірні дії шахрайки, яка ошукувала пенсіонерів на території їхнього району, вони почали її розшукувати і згодом встановили особу та місцезнаходження псевдо поштарки. Нею виявилася 51-річна жителька Донецької області, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за подібні злочини. Наразі ведеться слідство і встановлюється причетність шахрайки до таких же зловмисних діянь, скоєних в інших областях України.

Згідно кримінального провадження, відкритого слідчими Первомайського відділу поліції за ч.2ст.190 (шахрайство) ККУ жінці «світить» до трьох років позбавлення волі.