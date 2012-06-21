Через автоматизовану систему «єдине вікно», яка розпочала свою роботу в підрозділах митного оформлення Херсонської митниці ДФС з 1 серпня минулого року, нині оформлено 45,5% від загальної кількості митних декларацій.
Митники разом із представниками інших державних органів виконавчої влади, які контролюють імпорт, експорт та транзит, скоординовано використовують єдину електронну систему обробки стандартизованих даних Державної фіскальної служби, що спрощує процедуру проходження товару через митницю. Таке нововведення вдвічі скорочує час на оформлення митних декларацій.