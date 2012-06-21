За підтримки департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва в Херсоні відбувся роз’яснювальний семінар «Інновації у сфері захисту навколишнього середовища». Участь у заході взяли представники обласної та районних державних адміністрацій, обласних структур, наукових установ, голови сільських та селищних рад, виробники сільськогосподарської продукції, керівники сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фермерських господарств та громадських організацій.
Під час семінару представники проекту ознайомили учасників з новою програмою зустрічних грантів, пов’язаних з інноваціями в галузі захисту навколишнього середовища та розвитку плодоовочевого бізнесу, яку впроваджуватимуть 2017 року. Ця програма передбачає проведення конкурсу, а саме отримання від фермерів, малих та середніх підприємців найкращих пропозицій для захисту навколишнього середовища, які мають цінність для виробництва плодоовочевої продукції та післязбиральної обробки. Конкурс спрямовано на просування, адаптацію та поліпшення засобів захисту навколишнього середовища, послуг і практик. Підібрані в межах проведеного конкурсу учасники отримають безповоротну фінансову допомогу в сумі до 50 000 доларів США у гривневому еквіваленті за умови фінансової участі пошукача у відношенні 1:1.