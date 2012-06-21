За останні дві доби на Херсонщині трапилося дві масштабні пожежі. 16 липня була пожежа у Збур'ївському лісі, а 17 у Новокаховському, повідомляє Укрінформ.

«145 підпалів, загорянь, як їх називають, – це 180 гектарів лісу вже згоріло. Ми постійно просто бігаємо між тими підпалами, які є, ми залучаємо військових, ми постійно залучаємо авіацію. Сьогодні ми провели штаб, зібрали всю інформацію щодо характеру цих загорянь, і доходимо висновку, що тут категорично є людський фактор. І судячи з характеру підпалів і так далі, це фактор наміру», – заявив голова Херсонської обласної адміністрації Андрій Гордєєв Гордєєв.

Голова ОДА заявив, що з огляду на ситуацію, яка склалася, в області буде вжито низку заходів для запобігання пожежам, зокрема заборону відвідування лісів до закінчення пожежонебезпечного періоду, патрулювання поліції та волонтерів та встановлення відеоспостереження на всій території.

Одним з мотивів навмисних підпалів вважають фактор обороноздатності області, оскільки неподалік від територій пожеж розташовані військові об`єкти.

До слова, Херсонщина є одним із найменш заліснених регіонів України. До 2007 року показник заліснення території області становив 4,4%. Після великих лісових пожеж 2007 та 2012 років він зменшився до 3%. У результаті висадження нових лісів, показник заліснення вдалося збільшити, і він знову перевищив 4%. Проте у низці районів області лісистість становить менше 1% їх території. Більшість існуючих нині на Херсонщині лісових масивів, і зокрема, хвойних, є рукотворними, висадженими для закріплення пісків. 