За останні дві доби на Херсонщині трапилося дві масштабні пожежі. 16 липня була пожежа у Збур'ївському лісі, а 17 у Новокаховському, повідомляє Укрінформ.
«145 підпалів, загорянь, як їх називають, – це
Голова ОДА заявив, що з огляду на ситуацію, яка склалася, в області буде вжито низку заходів для запобігання пожежам, зокрема заборону відвідування лісів до закінчення пожежонебезпечного періоду, патрулювання поліції та волонтерів та встановлення відеоспостереження на всій території.
Одним з мотивів навмисних підпалів вважають фактор обороноздатності області, оскільки неподалік від територій пожеж розташовані військові об`єкти.
До слова, Херсонщина є одним із найменш заліснених регіонів України. До 2007 року показник заліснення території області становив 4,4%. Після великих лісових пожеж 2007 та 2012 років він зменшився до 3%. У результаті висадження нових лісів, показник заліснення вдалося збільшити, і він знову перевищив 4%. Проте у низці районів області лісистість становить менше 1% їх території. Більшість існуючих нині на Херсонщині лісових масивів, і зокрема, хвойних, є рукотворними, висадженими для закріплення пісків.