У Новотроїцькому районі на Херсонщині розпочато будівництво вітроелектростанції. На сьогодні на об’єкті вже взялися за монтаж башти вітроенергетичної установки Овер’янівської вітроелектростанції ТOB «Віндкрафт Україна», змонтовано дві секції вежі висотою 20 метрів.
Роботу виконує данська фірма «Vestas», яка наразі збирає кран вантажопідйомністю 600 тонн. До місця монтажу з Миколаєва доставлено три лопаті генеруючої вітроустановки довжиною 63 метри кожна. Крім того, вже завершується будівництво трансформаторної підстанції 154/33 кВ. Встановлено опори повітряної лінії електропередач 154 кВ і здійснюється натяжка дроту, підготовлено фундаменти під 12 вітроенергетичних установок, виконується ремонт під’їзних автомобільних доріг. Представники Новотроїцької райдержадміністрації відвідали цей найбільший і найпотужніший об’єкт будівництва в районі та області, який буде розташовано на території Сивашівської, Новомихайлівської сільських та Новотроїцької селищної рад.