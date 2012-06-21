Херсонський машинобудівний завод виготовив та представив у місті Гола Пристань новий зразок своєї продукції — зернозбиральний комбайн Skif 280 Superior. Першими його побачили та оцінили переваги дипломати, чиновники Міністерства аграрної політики та продовольства, сільгоспвиробники й інвестори. Цю сучасну сільськогосподарську машину зроблено за передовими технологіями. Вона поєднала високу надійність з економічністю. Новий комбайн забезпечує мінімальні витрати палива і низьку собівартість бункерного зерна. Крім того, він підбирає зерно з проблемних полів, забезпечує його мінімальні втрати, може працювати понад 12 годин без дозаправки і тривалий час без розвантаження. Його пропускна здатність становить 12 кілограмів на секунду. А завдяки запасу надійності машина може працювати з високими навантаженнями.
Не забули розробники «Скіфа» і про комфорт комбайнера, адже від людського чинника залежить ефективність збирання врожаю. Кабіну обладнано кондиціонером та обігрівачем, управління процесами максимально автоматизовано, встановлено інформаційну систему.
«Сподіваємося, що вітчизняні і європейські інвестори, оцінивши високий рівень нашої продукції, вкладуть кошти в наше підприємство, — зазначив на презентації комерційний директор машинобудівного заводу Сергій Чокас. — А сільгоспвиробники зацікавляться цією вигідною пропозицією, що вплине на збільшення попиту. Усе це сприятиме розвитку нашого підприємства».
Він повідомив, що сільськогосподарська техніка, 60% якої має херсонське походження, потрапляє під урядову програму компенсації 25% вартості для сільгоспвиробників.