Для подолання надзвичайної ситуації станом наразі задіяно 811 поліцейських. Правоохоронці посилено патрулюють прибережні та затоплені території, надають допомогу громадянам, евакуюють населення, чергують на постах спостереження у 35 населених пунктах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нині евакуйовано 2720 осіб, з яких 2017 – з мікрорайону «Корабел» у Херсоні. Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини. Рівень води продовжує спадати. Робота з порятунку людей триває.

Нагадуємо: ви можете цілодобово звернутися за допомогою через Єдину гарячу лінію Штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами за телефоном 0800101102.

Оперативна та достовірна інформація про ситуацію щодо ліквідації наслідків підриву російськими військами Каховської ГЕС на офіційному телеграм-каналі Штабу з ліквідації наслідків підтоплення: https://t.me/shtab_kakhovska_hes.