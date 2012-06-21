На Херсонщині в одній із військових частин пройшли планові заняття із особовим складом підрозділів охорони, в якому проходять службу переважно солдати строкової служби.
Метою заняття було надати підрозділам охорони практичні навички з питань охорони та оборони об’єктів, набути досвід патрулювання, затримувати порушників та дії резервної групи по відбиттю збройного нападу.
До проведення заняття залучались як досвідчені військовослужбовці-учасники АТО, так й військові, які пройшли підготовку в навчальних центрах.
Під час занять перевірялось також вміння бійців надавати першу медичну допомогу у випадку поранення товариша в польових умовах.
Після проведення заняття, його керівник зазначив, що солдати-строковики діяли чітко та впевнено, не залишили умовним диверсантам шансів виконати поставлену бойову задачу.
— Бійці отримали необхідний досвід дій в умовах наближених до реальних. Подібний метод проведення дозволяє бійцям охорони перевірити свої навички з питань охорони та оборони військових об’єктів, — зазначив офіцер.