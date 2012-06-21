На Херсонщині змінили мережу загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, створивши опорні школи. Їх в області уже 11. За рахунок державних субвенцій придбано сучасне обладнання для облаштування 14 навчальних кабінетів із фізики, хімії, біології та географії. За результатами тендерних процедур укладено договір на поставку 13 шкільних автобусів у термін до 1 березня нинішнього року.
Крім того, завершено будівельні роботи у 231 закладі: відремонтовано 40 покрівель, 20 систем опалення, у 17 котельнях замінили застарілі котли. Задля енергозаощадження замінили вікна у 34 навчальних закладах, утеплили дахи, фасади у шести школах і садках. На 99 об’єктах проведено загальнобудівельні роботи, у тому числі відремонтовано 16 туалетних кімнат, 14 спортивних залів, десять їдалень. Задля переходу від природного газу на інші види енергоносіїв для опалення навчальних закладів переоснащено вісім теплових пунктів шкіл. Також за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку профінансовано 21 інвестиційний проект в освіті на суму понад 19 мільйонів гривень. Усього для поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів залучено майже 82 мільйони гривень, з яких 46,9 мільйона надано з державного бюджету, решта — з місцевих.