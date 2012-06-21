В Олешках Херсонської області пройшов I етап чемпіонату України з мотокросу, де у безкомпромісній боротьбі змагалися 250 найкращих спортсменів України. Надзвичайний драйв і море незабутніх вражень жителям Херсонщини, гостям змагань, уболівальникам з усієї України та з-за кордону дарували спортсмени, демонструючи свою майстерність.
Півтора кілометра зі складними трамплінами в Олешківських пісках — одна з найскладніших трас в країні, де сильні вітри зносять мотоцикли. Тут перемагають не найдорожчі сталеві коні, а стратегії. Ці змагання в Олешках проводять уже втретє, це невід’ємна частина мотоциклетного спорту України. Захід відвідали понад чотири тисячі вболівальників.
Змагання вже стали складовою спортивного туризму області. Для гостей організовано сценічний майданчик, де проводили урочисті заходи та шоу. Відбулися й виставка-продаж мото- та велотехніки, фестиваль вуличної їжі. Після змагань переможців визначили в усіх класах мотокросу, але попереду у спортсменів ще п’ять етапів, а найкращі боротимуться на чемпіонаті Європи.