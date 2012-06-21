У місті Гола Пристань відбувся ХV Всеукраїнський благодійний фестиваль народної творчості «Купальські зорі», який зібрав на березі річки Конки шанувальників української творчості й фольклору. Щорічний захід укотре став великим очікуваним святом для багатьох жителів і гостей міста. Адже його сприймають як одну з найкращих візитівок Херсонщини не лише в Україні.
Набережна Голої Пристані перетворилася на майданчик для розваг, виступів творчих колективів і різноманітних конкурсів, де кожен з учасників відчував себе чи не найголовнішим актором єдиного дійства. Сприяв цьому ярмарок, літературно-пісенний конкурс «У сяйві «Купальських зір», конкурс «Фестивальний розмай», всеукраїнська виставка-конкурс образотворчого і декоративно-вжиткового мистецтва, де всі охочі взяли участь та отримали подарунки.
Звісно, не обійшлося на святі без конкурсу «Купальська красуня», який викликав у глядачів особливу зацікавленість. Юні чарівні талановиті красуні взяли участь у традиційному відкритому змаганні. Серед учасниць були дівчата не лише з Голої Пристані, а й з усієї України. Красуні отримали подарунки.
Приваблювали розмаїттям витвори майстрів, серед яких вишиванки, вироби з бісеру, шкіри, соломки, дерева, ікони, художній розпис, ковальські шедеври. Найбільше учасників зібрали майстер-класи з вінкоплетіння, гончарства, боді-арту. На окремих ділянках набережної відбувалися змагання з шахів та шашок, футболу, баскетболу, карате, боксу, дзюдо. На річці юні спортсмени виборювали звання найкращих на байдарках та каное. Видовищним став запуск повітряних зміїв від аероклубу «Галактика».
Відбулося й гастрономічне свято. Смачним козацьким кулешем за власним рецептом пригощав Леонід Островський, помічник отамана Голопристанського куреня імені Костя Гордієнка Низового Запорозького чорноморського козацтва. Він запропонував ушанувати голопристанських козаків, які загинули за Україну в зоні проведення АТО.
На свято завітав заступник голови Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук, який підтримує фестиваль задля розвитку й відродження традиційних свят, обрядів та української національної культури у краї. Фестивальне життя вирувало до самої ночі, коли запалили 15 вогнищ на честь ювілею дійства.