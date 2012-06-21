У Новоолексіївській школі №1 Генічеського району Херсонської області цього навчального року вперше відкрили кримськотатарський клас. У ньому навчаються 11 з 80 першачків. Загалом у цій школі здобувають освіту понад три сотні дітей кримськотатарської національності. Вона також єдина в Україні, де разом з іншими предметами вивчають кримськотатарську мову і літературу.
На врочистостях з нагоди відкриття класу побували голова Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкіетіс, який перебував з візитом в Україні, й голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв. Вони привітали школярів і вручили їм подарунки. Очільник литовських парламентаріїв, який уперше відвідував нашу країну, звернувся до учнів і гостей школи: «Сьогодні свято бути разом. Різні народи пліч-о-пліч на Херсонщині. Литва також багата народами, зокрема там проживають і кримські татари. Спільно здобуваючи знання, ви спільно будуватимете країну».
Андрій Гордєєв підкреслив: «Якщо зі шкільних лав привчатимемо дітей поважати права інших, жити спільно і мирно, якщо вони зростатимуть у демократичному суспільстві, то виховаємо покоління, яке зробить Україну справжньою європейською державою».