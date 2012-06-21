Відправлення на початку серпня першої баржі з баштанними (300 тонн кавунів, серед яких і новинка селекції — безкісточковий кавун) Дніпром з Херсонщини до Києва голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв назвав історичною подією та зазначив, що вперше за 14 років область зробила крок до укріплення торговельних зв’язків з іншими регіонами саме шляхом водного сполучення.
«Наші аграрії мають бути впевнені в гарантованому ринку збуту, а громадяни — забезпечені якісною продукцією», — каже він.
До речі, щоб розвіяти всі сумніви щодо якості херсонських кавунів, лабораторія під відкритим небом провела хімічний аналіз баштанних. Він підтвердив — кавуни екологічно чисті. А в тому, що вони смачні, присутні переконалися під час дегустації різних видів цих апетитних ягід.
Кавуни було відправлено на баржі компанії «Нібулон», яка відома тим, що відновила пасажирські річкові перевезення Дніпром та Південним Бугом.
Завдяки сучасному обладнанню тепер для завантаження кавунів на судна потрібно мінімум ручної праці, адже усі процеси механізовано. Планується, що баржі зроблять близько 50 ходок за сезон. Транспортуватимуть не тільки кавуни, а й цибулю, моркву, помідори, інші овочі та фрукти.
«Перевозячи кавуни річкою, ми зменшуємо ризик їх пошкодження, а також знімаємо навантаження на дороги. І ми знизимо ціну на перевезення, — розповів засновник компанії «Південний експорт» Олександр Синенко.