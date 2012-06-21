Рекордний урожай овочів на Херсонщині викликав проблему – перед аграріями постала проблема, як його зібрати і зберегти.
Така кількість овочів виявилася нікому не потрібною, пише херсонське видання Oлешки.city.
Критична ситуація з томатами. На полях гниють тонни помідорів, йдеться у повідомленні.
«Фермер з Голої Пристані Олександр Єременко скаржиться: томати нікуди здавати. Їх і по 65 копійок за кілограм, і дешевше вже не бере ні одне переробне підприємство. За словами фермера, з такою ситуацією він стикається вперше за 19 років господарювання. Час підраховувати збитки», – пише видання.
Фермери кажуть, якщо б в Україні чітко планувалося замовлення овочів, подібна ситуація б не виникла. А то виходить нонсенс: проблему викликав хороший урожай.