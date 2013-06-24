За сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Херсонському та Бериславському районах Херсонської області проводяться роботи зі встановлення 10 мобільних укриттів від Товариства Червоного Хреста України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Їх розміщують у населених пунктах, що розташовані вздовж Дніпра, а саме – в місцях ймовірних скупчень людей.

Залізобетонні конструкції рятуватимуть мирних мешканців від осколкових поранень. Також можна буде уберегтися від раптових обстрілів із реактивних систем залпового вогню та вибухових хвиль.

У кожній такій захисній споруді одночасно зможуть перебувати від 10 до 15 людей.