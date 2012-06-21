Днями в Херсонській області запрацювала перша черга Новотроїцької вітроелектростанції.
Про це повідомила прес-служба Держенергоефективності.
Відзначається, що загальна потужність станції складе майже 70 МВт і вона увійде у трійку найбільших і найпотужніших в Україні.
Станція складається з вітроенергетичних установок одного з найбільших в світі виробників вітрогенераторів – данської компанії Vestas. Проект реалізований компанією Віндкрафт Таврія спільно з Укргазбанком.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук зазначив, що у 2016 році введено 121 МВт потужностей електрогенерації з відновлюваних джерел. Це у чотири рази перевищує показники 2015 року. А за 7 місяців 2017 року встановлено вже 166,1 МВт, що більше ніж за весь минулий рік.
За даними відомства, станом на 1 серпня 2017 року у Херсонській області діють 23 об'єкти, які генерують «чисту» електроенергію. Зокрема, 18 сонячних електростанцій потужністю 68,4 МВт і 4 вітроелектростанції загальною потужністю майже 34 МВт.
Нагадаємо, що у кінці минулого року на Львівщині запустили найпотужнішу вітряну електростанцію на Західній Україні.