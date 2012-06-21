Майже дві тисячі людей загинули з моменту початку розповсюдження спалаху холери в Ємені в кінці квітня, кількість хворих перевищила півмільйона людей, повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
У повідомленні наголошується, що з липня загальний рівень захворюваності пішов на спад, але в країні все ще щодня інфікується понад 5 тисяч осіб. Всього ж доступу до чистої питної води в Ємені позбавлені понад 14 мільйонів людей.
У повідомленні також зазначається, що більше 99% тих заражених холерою, які можуть отримати доступ до послуг охорони здоров'я, виживають. У той же час в Ємені базове медичне обслуговування не можуть отримати в цілому майже 15 мільйонів людей.