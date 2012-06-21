Запорозькі козаки організували виховні та культурно-історичні заходи на честь організатора першої Запорозької Січі Дмитра Вишневецького, провівши молебен на острові Хортиця.
За рішенням Великої Ради отаманів Запорозького козацтва та потужних патріотичних козацьких організацій області в Запоріжжі та районах області також проводилися заходи виховного, наукового і культурно-історичного характеру на честь великого сина українського народу, полководця, державного і політичного діяча європейського рівня, сміливого, талановитого гетьмана, керівника першої Запорозької Січі князя Дмитра Івановича (Байди) Вишневецького.
За доброю традицією, що починається з 1991 року, активісти, козаки, краєзнавці, вчені, молодь організовують масштабні різноманітні заходи, направлені на виховання учнівської молоді в козацьких традиціях. Особливо це стосується наших гетьманів, отаманів, козацької старшини, священників та видатних козаків. На прикладах Петра Сагайдачного, Івана Сулими, Северина Наливайуа, Богдана- Зиновія Хмельницького, Івана Мазепи, Петра Дорошена, Івана Сірка та багатьох інших величезних постатей навчаються діти служити своєму народові, бути гідними їх пам’яті.