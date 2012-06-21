Запоріжжя є першим у країні, де започатковано реабілітаційний парк, дружній до людей з особливими освітніми потребами. Унікальність проекту полягає в тому, що в Україні немає жодного парку як місця відпочинку, де були б створені умови для людей, які пересуваються на візках або милицях.
До речі, реабілітаційні парки в інших країнах зорієнтовані головним чином на надання всебічної допомоги дорослим, які потребують відновлення після інсульту, у разі хвороби Гантінгтона, м’язової дистрофії, для відновлення фізичних та фізіологічних здібностей тощо. Тим часом інноваційний парк на Хортиці — саме для дітей і підлітків з особливими потребами.
Днями представники місцевої влади Запоріжжя та комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», на балансі якої перебуває ця територія, відкрили сплановану за сучасними стандартами ландшафтного дизайну алею Миру та оглядову альтанку. Для її спорудження залучили 100 тисяч гривень гранту «Ми — це місто», що надало ВАТ «Соціальні ініціативи Запоріжжя».
Як підкреслила ректор Хортицької навчально-реабілітаційної академії Валентина Нечипоренко, цей проект казковий. Усе зроблено так, щоб було зручно і цікаво дітям з особливими потребами. Крім того, просто неба тут представляють народні традиції: ткацтво, вишивку, розпис. На відвідувачів парку чекає багато сюрпризів.
Один з ініціаторів проекту перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков пригадує, що ще торік навесні такий парк був лише мрією.
— Коли ми тільки починали братися за нього, мало хто вірив в успіх, — каже він. — Але навіть захаращена територія, непролазні бур’яни не змусили нас опустити руки. Торік облрада надала академії два мільйони гривень, цьогоріч — ще п’ять. Сподіваюся, що ці кошти прискорять розвиток території.
Насамкінець.Під територію парку Запорізька облрада торік надала 2,5 га землі в центральній частині острова Хортиця. Ділянка має вихід до Дніпра. Тут розташовано триповерховий будинок, що потребує капремонту, його використовуватимуть для навчальних аудиторій реабілітаційно-профілактичного комплексу. У парку матимуть змогу проходити реабілітацію діти з особливими потребами всієї країни і з-за кордону.