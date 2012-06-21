З 20 червня в Україні вступило в силу антидемпінгове мито розміром 31,33% на імпорт шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао з Російської Федерації.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр».
Рішення про введення мит прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) за підсумками розгляду матеріалів про антидемпінгове розслідування щодо імпорту деяких видів шоколаду та інших какаовмісних продуктів з Росії.
В повідомленні зокрема йдеться, що відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) 18 травня 2017 року розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) матеріали про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.
Антидемпінгові заходи введені на 5 років. Саме рішення було оприлюднене 20 травня і набрало чинності через 30 днів з моменту публікації.