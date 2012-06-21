У прикарпатському селі Хлібичин, що у Снятинському районі, колядники та щедрувальники заходили з добрими побажаннями у довгоочікуваний новий фельдшерсько-акушерський пункт і сільську бібліотеку, що нарешті відчинила двері для читачів після капітального ремонту.
«Нове приміщення ФАПу відповідає всім сучасним вимогам до медичних закладів первинної ланки системи охорони здоров’я, а отже, жителі села зможуть отримувати якісну медичну допомогу», — з гордістю розповідає сільський голова Ігор Розвадовський, дякуючи місцевим підприємцям Орисі Книш та Володимирові Антонюку за активну участь у співфінансуванні будівництва важливої для Хлібичина соціальної установи.
А у селі Княжолука, що на Долинщині, запрацював новий навчальний заклад — загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Громада села чекала на неї мало не десятиліття. Довгобуд не так давно розморозили, залучивши 20 мільйонів гривень із державного й місцевих бюджетів, і ось, нарешті, урочисто відкрили для школярів не тільки Княжолуки, а й кількох довколишніх сіл. У новому приміщенні навчатимуться 324 учні. Школу звели з урахуванням енергоощадних технологій, зокрема працює система альтернативного опалення.
«Здійснилися мрії сотень батьків, діти яких зможуть навчатися у нових комфортабельних класах, — зазначив у вітальному слові на урочистостях Івано-Франківський голова облдержадміністрації Олег Гончарук. — Окрім теплих і затишних навчальних кабінетів, учні матимуть сучасний лінгафонний кабінет, що сприятиме кращому вивченню іноземних мов, новітнє обладнання для вивчення фізики й хімії, а також сучасні комп’ютери».
Незабаром розпочнеться будівництво другої черги загальноосвітнього закладу, що дасть змогу забезпечити дітей спортивним залом, бібліотекою, їдальнею та майстернями. «Цього року основну роботу буде зосереджено довкола добудови і завершення капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери з високим ступенем готовності, зокрема кількох дитячих садочків у селах Тисменицького району, а у Галицькому районі — загальноосвітньої школи у селі Крилос та нового корпусу центральної районної лікарні», — розповідає Олег Гончарук.
У Рожнятівському районі, приміром, у селищі Брошнів-Осада будівельники поспішають здати в експлуатацію оновлений дитячий садочок «Світанок» на 160 місць. Його вихованці з цього села і прилеглих — Креховичі та Брошнів — зможуть похвалитися басейном та сучасними спортивними майданчиками. На базі цього дошкільного закладу діятиме ще й реабілітаційний центр для діток з особливими потребами. Басейн дасть змогу проводити з вихованцями закладу процедури для покращення їхнього здоров’я.