У сусідній Румунії епідемія кору вже забрала 14 життів. За повідомленням румунських мас-медіа, кількість захворілих внаслідок епідемії – понад дві з половиною тисячі осіб.
У Івано-Франківській області вже зареєстровано 50 осіб, які захворіли на кір. У Закарпатті, поки що, випадків не зареєстровано. Але через високий ступінь ризику та проблеми зі щепленнями, медики закликають бути насторожі, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
ДОВІДКА «УК»
Кір – це гостра вірусна, циклічна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Виявляється: підвищеною температурою тіла, симптомами застуди і густим висипанням на всьому тілі. Через географічну наближеність до кордону, закарпатцям радять негайно вакцинуватися.